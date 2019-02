En una carta filtrada a la prensa de Italia, el papa francisco afirma que no mediará en la crisis venezolana porque los acuerdos por parte del gobierno de Venezuela, no se cumplieron. El diario italiano “Il Corriere della Sera” publicó fragmentos de esta presunta carta, de la que la Santa Sede no confirmado ni desmentido su contenido. Según el diario italiano, la misiva estaba dirigida al “señor” Maduro en lugar de al “presidente” Maduro. CNN ha intentado contactar a las autoridades venezolanas, pero no ha recibido respuesta.