¿Cómo encontrar la pareja ideal? Psicóloga te explica cómo

La psicóloga y sexóloga Belkis Carrillo dice que la primera característica y más importante para encontrar la "pareja ideal" son las coincidencias y no las diferencias. Carrillo dice que lo ideal es que esas dos personas se parezcan en lo fundamental y disfruten de las cosas pequeñas, de las mismas cosas. Por tanto, desecha la antigua idea de que "polos opuestos se atraen", diciendo que no sabe si se atraen, pero que, desde luego, no pueden convivir y la convivencia es clave para el éxito en una pareja. Más en un nuevo programa de Reflexiones que se estrena el domingo 13 de febrero, a las 10 p.m., hora de Miami.