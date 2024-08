“Discutí con él (trabajador del aeropuerto) Me salvó la vida”: dijo un pasajero que perdió el vuelo que se estrelló en Brasil

La televisora TV Globo entrevistó a dos pasajeros que perdieron el vuelo Voepass que se cayó en Sao Paulo, Brasil. Los dos hombres dijeron que los trabajadores les salvaron la vida. “Entonces me dijeron: 'Ya no te subes a este avión porque ya pasaste el límite de abordaje'. Entonces luché, incluso empujé un poco, le dije 'déjame subir, tengo que irme en este avión' y me dijo que no, puedo reprogramar tu boleto. Hombre, es una emoción tan grande, no sabes, estoy aquí temblando”.