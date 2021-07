El Jurado Nacional Electoral de Perú entregó este viernes las credenciales a Pedro Castillo como presidente electo. Horas antes juraron los 130 congresistas que instalarán el Parlamento para recibir el 28 de julio a Castillo y entregarle la banda presidencial. Después de la ceremonia, Castillo dio una alocución en la que dijo: "No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo, venga de donde venga".