“Lo que dijo (Trump) sobre que unos usan la fe para hacer lo que es incorrecto, lo que dijo sobre Romney, es tan incorrecto, y hablar sobre las motivaciones de otras personas no era la razón, ahí era sobre la fe y la oración”, aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ante los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su discurso en el Desayuno Nacional de Oración. Pelosi aseguró que rompió una copia del discurso de Trump “para decirle al pueblo estadounidense que eso no es verdad, y no necesito una lección del presidente sobre dignidad”, aseguró. Más: Los cruces entre Trump y Pelosi en el discurso del Estado de la Unión