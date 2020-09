La especie de perro cantor de Papua Nueva Guinea se creía extinta desde hace 50 años. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) indica que todavía existen. Esta especie es conocida por su capacidad para hacer sonidos armónicos que han sido comparados con los de una ballena jorobada. Actualmente, solo unos 200 perros cantores cautivos viven en centros de conservación o zoológicos. Sin embargo, ninguno había sido visto en su hábitat natural.