Historias que te harán sonreir

La Fundación Mia en Nueva York subió a las redes sociales estas imágenes del tierno vínculo entre un perrito que no puede caminar y una paloma que no puede volar. En la red social TikTok, Stephen Austin, un chef de 81 años, prepara ricas y sencillas comidas. A pesar de que la aplicación tiene la mayor popularidad entre adolescentes, Austin ha causado sensación. Una muchacha de 34 años podría convertirse en la primera política francesa con síndrome de Down. Callum Manning fue acosado por los niños de su escuela cuando creó una cuenta en Instagram para evaluar sus libros favoritos y ahora tiene más de 230 mil seguidores. Una niña de 11 años llamada Isabel Tadlock conversó con Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker, al recibir una nueva extremidad similar a la del androide R2-D2, el inseparable amigo de Skywalker. El Curiosity Rover de la NASA tomó unas fotos en noviembre de 2019 y su última imagen muestra un detallado panorama que supera cualquier expectativa. Takehiro Kishimoto es un chef japonés que utiliza nada más un cuchillo para crear arte con comida y compartir los resultados en Instagram, con más de 280 mil seguidores.