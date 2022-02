5 cosas: enfrentamiento verbal entre el gobierno y el Congreso de Perú

En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusa a un sector del Congreso de planificar en secreto un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial. Los talibanes condenan la decisión del presidente de EE.UU., Joe Biden, de confiscar el dinero y los activos de Afganistán. La presentadora Whoopi Goldberg volvió al programa de televisión "The View" tras haber sido suspendida por decir que el Holocausto no era un tema de razas. En Arizona, un hombre enfrenta cargos por robar una garra de dinosaurio valorada en 25.000 dólares. Novak Djokovic dice que no se ha vacunado contra el coronavirus, por lo que está dispuesto a no jugar el Abierto de Francia y Wimbledon.