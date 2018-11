En Perú no solo hay políticos cuestionados por casos de supuesta corrupción, sino también miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General al más alto nivel. El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, es señalado en un informe de la fiscal provincial Sandra Castro, publicado en agosto, de supuestamente pertenecer al grupo criminal "Los cuellos blancos del puerto", cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la administración pública como cambios de jueces y favores legales con intenciones de poder. El fiscal rechaza la acusación. Chávarry añadió en entrevista con Fernando del Rincón que “en ningún momento yo he tenido alguna participación delictuosa que de alguna manera me pueda perjudicar en mi accionar y en el cumplimiento de mis funciones”.