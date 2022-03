En el conflicto entre Rusia y Ucrania, la batalla por el control de los cielos ha sido una constante. Muchos pensaron que por la superioridad en cantidad de aeronaves de la fuerza aérea rusa, los ucranianos no tendrían la opción de impedir el control total y absoluto de sus cielos. Pero hasta ahora no ha habido superioridad rusa en el espacio aéreo y eso es porque la fuerza aérea de Ucrania no ha permitido que Rusia lo controle. Fred Pleitgen habló con un piloto ucraniano que le contó cómo pusieron en práctica la estrategia para vencer a los pilotos rusos.