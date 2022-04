La famosa banda de rock Pink Floyd lanza "Hey Hey, Rise Up!", su primer sencillo nuevo desde 1994. La última vez que la banda hizo un álbum fue en 2014, con "The Endless River", que era principalmente música ambiental e instrumental basada en sesiones de 1994 creadas durante "The Division Bell". Todas las ganancias del nuevo tema musical serán destinadas en apoyo al pueblo ucraniano.