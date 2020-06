“Gracias a la gran gente de The Villages. Los demócratas de izquierda radical que no hacen nada caerán en otoño, el corrupto Joe está acabado. ¡Hasta pronto!”, dice el texto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que retuiteó un video de otro usuario de Twitter que muestra a un hombre gritando “Poder blanco”, una consigna supremacista. En el video se observa una confrontación verbal entre partidarios de Trump y un grupo opositor de manifestantes que se gritan insultos unos a otros. El retuit permaneció en la cuenta de Trump durante casi tres horas antes de que fuera borrado. Aunque la Casa Blanca emitió un comunicado asegurando que el presidente no escuchó la consigna supremacista, y que solo compartió ese mensaje porque vio en ese video “el tremendo entusiasmo de sus muchos seguidores”, los círculos políticos en Washington repudiaron el retuit, incluyendo algunos funcionarios republicanos. LEE: OPINIÓN | No es suficiente que Trump elimine el retuit sobre el “poder blanco”