Policía usó pistola paralizante contra una mujer que se negó a usar mascarilla en un partido de fútbol

La policía de Ohio usó una pistola paralizante contra una mujer que se negó a abandonar un partido de fútbol en una escuela secundaria. El motivo fue por no llevar máscara, algo que va en contra de las restricciones de las autoridades. El video que grabó una persona en el recinto muestra a la mujer afirmando que ella no hizo nada malo, y que no tiene cubrebocas porque tiene asma.