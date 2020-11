Investigan incidente entre policías y manifestantes feministas en Cancún

El director de la policía municipal de Cancún, México, Eduardo Santamaría, fue separado de sus funciones tras enfrentamientos entre policías y manifestantes feministas, dijo a CNN la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama. CNN no ha logrado establecer contacto con Santamaría. La alcaldesa agregó que los manifestantes vandalizaron las instalaciones e intentaron entrar al Ayuntamiento, pero que no estaban armadas. La funcionaria le dijo además a Mario González que se investigan los hechos y que dos periodistas resultaron heridas de bala. CNN no ha logrado establecer contacto con Santamaría.