Si crees que el negocio de Tesla es la venta de automóviles eléctricos, no es así. Su verdadero negocio en EE.UU. consiste en que otras compañías automotrices no vendan autos eléctricos, y no porque estas unidades las vendan ellos, sino por regulaciones de 11 estados que benefician a la compañía de Elon Musk.