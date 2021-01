Hace una semana, la acción de la empresa de videojuegos GameStop valía US$ 40. Después de varios días, superó los US$ 500 y para este jueves se cotizaba en US$ 238. ¿Qué provoca esta volatilidad y cuáles son las consecuencias? Te presentamos una explicación de los diversos factores que han llevado a este fenómeno bursátil. LEE: Todo lo que necesitas saber sobre cómo un grupo de Reddit hizo que se dispararan las acciones de GameStop