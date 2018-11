Una porrista de la NFL genera controversia al arrodillarse durante el himno

Una porrista de los San Francisco 49ers se arrodilló durante el himno nacional antes de un partido contra los Raiders de Oakland en el Levi's Stadium. Las protestas de los atletas negros durante el himno nacional no son nuevas; sin embargo, según The New York Times, el exmariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, comenzó el "movimiento de arrodillarse" en 2016.