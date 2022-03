"Habrá consecuencias, pero no creo que eso sea lo que harán" dice la actriz y presentadora Whoopi Goldberg, quien pertenece a la Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas. Goldberg se pronuncia tras las declaraciones de la propia Academia y luego de que Chris Rock dijera que no va a presentar cargos contra Will Smith por el golpe que le proporcionó el actor en la entrega 94 de los premios Oscar.