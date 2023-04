La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se encuentra de gira por varios países de Centroamérica. El fin de semana visitó Guatemala, luego de hacer escala en Estados Unidos. El itinerario de la mandataria fue condenado por China, que calificó su agenda de controversial. Sin embargo, la mandataria dijo que la presión externa no va a detener la determinación de avanzar hacia la sociedad internacional. Frida Ghitis, columnista de The Washington Post y colaboradora de CNN, comenta que China "tiene un músculo económico con el que Taiwán no puede competir".