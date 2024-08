López Obrador no le abrirá las puertas de Palacio Nacional a Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitará la Ciudad de México el próximo 24 de agosto para participar como orador en una conferencia del Comité de Acción Política Conservadora, CPAC por sus siglas en inglés. Si bien no se trata de una visita de Estado, el mandatario argentino no se reunirá con su contraparte de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no le abrirá las puertas del Palacio Nacional.