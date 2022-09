¿Por qué algunos ambientalistas quieren la renuncia del presidente del Banco Mundial?

Algunos grupos ambientalistas piden la renuncia de David Malpass como presidente del Banco Mundial, luego de que se negó a contestar una pregunta relacionada con el cambio climático durante un foro organizado por el diario The New York Times. Malpass dijo que él no era científico, y por ello ha sido señalado de negacionista. Horas después, el funcionario dijo a CNN que coincide con el consenso científico en torno a la problemática.