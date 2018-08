Missouri se ha convertido en el primer estado de EE.UU. que no permite que se le llame "carne" a los productos que no provengan de vaca, pollo, pavo o de un animal de dos o cuatro patas. La ley fue aprobada por el Congreso regional y firmada por el gobernador. Grupos empresariales han presentado demandas argumentando que la medida viola la primera enmienda del país y discrimina a productores que no son del estado.