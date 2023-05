El príncipe Harry asistió solo a la coronación de su padre rey Carlos III. Su esposa Meghan, duquesa de Sussex y sus hijos Archie y Lilibet no se encontraban en la ceremonia. El príncipe no apareció en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar al público junto a miembros de la familia real. Max Foster de CNN entiende que el Príncipe Harry no recibió una invitación para unirse a la familia en ese momento. Para la ceremonia de coronación, el príncipe Harry vistió un traje militar con medallas. Y se sentó en la tercera fila con algunos de sus primos.