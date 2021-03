Primer Ministro de Gran Bretaña: No hablo de la familia real

«Llevo mucho tiempo sin comentar sobre temas de la familia real y no prentendo alejarme de eso hoy» con estas directas palabras, Boris Johson, Primer Ministro de Gran Bretaña dejó claro que no se va a pronunciar sobre la polémica suscitada tras la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey en la que no dejan en muy buen lugar a la Casa Real Británica.