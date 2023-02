Luces, cámaras, "El Señor de los Anillos": producirán nuevas películas de la icónica serie cinematográfica

"The Lord of the Rings" (o "El Señor de los Anillos", como se le conoce en español) es una de las series cinematográficas más queridas de todos los tiempos, y ahora la empresa Warner Bros. quiere resucitarla. David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, anunció que están en proceso nuevas películas ambientadas en la Tierra Media. En la actualidad, New Line y Warner Bros. Animation producen la película de anime de "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Los detalles del anuncio en este video.