El bicampeón de América tiene una prueba muy difícil en Brasil. Chile no pudo clasificar al Mundial de Rusia y ahora, bajo el mando de Reinaldo Rueda, deberá probar que su generación dorada no ha perdido el brillo. Rueda denota que su equipo no es favorito, pero la calidad de sus jugadores puede probar lo contrario. El técnico colombiano estará en nuestro programa especial rumbo a la Copa América Brasil 2019.