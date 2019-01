En México, cumplen más de dos semanas los bloqueos en vías férreas por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Michoacán. El Gobierno federal insiste en que no se reprimirá a los maestros, quienes reclaman pagos de salarios atrasados, mientras que los empresarios exigen que se haga cumplir la ley ante el severo impacto económico que ha generado esta situación en este importante puerto del país y que además podría provocar desabastecimiento de productos. Según la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), las pérdidas se estiman en US$ 760 millones desde que iniciaron los bloqueos, unos US$ 50 millones diarios y aún hay toneladas de mercancías inmovilizadas.