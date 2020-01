En el departamento uruguayo de Maldonado, funciona un lavadero único, donde se lava, se plancha y se dobla la ropa como en cualquier otro, pero sus empleados son especiales. Este lavadero está atendido por empleados con síndrome de Down, quienes tienen como objetivo lograr independencia económica. Según sus padres el punto no es que ganen dinero, sino que sus hijos no se sientan marginados.