Diplomáticos de EE.UU. en China piden no se les aplique prueba anal para detección de covid-19

Personal diplomático de Estados Unidos en China pidió a las autoridades de ese país no recibir la prueba anal para detectar la presencia de covid-19. Tras un reporte del medio Vice, el gobierno chino dijo que no ha pedido a los representantes estadounidenses que se apliquen ese tipo de prueba. Una fuente del cuerpo diplomático de EE.UU. dijo a CNN que hay una negociación con China para que no se les realicen esas pruebas. Hasta ahora el Departamento de Estado de EE.UU. no ha dado respuesta a los cuestionamientos de CNN sobre el tema.