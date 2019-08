La juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico ha traído mucha controversia por su constitucionalidad. Kevin Miguel Rivera, del Colegio de Abogados y Abogadas de la isla, aseguró que no es constitucional ni legal que Pierluisi juramente si no ha pasado por ambas cámaras legislativas. El mismo Pierluisi rectificó que no quiere ningún tipo de crisis constitucional y que en caso de que su designación no sea aprobada, asumirá la secretaria de Justicia Wanda Vázquez.