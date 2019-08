En Puerto Rico no está claro quién ocupará el lugar del gobernador Ricardo Rosselló a solo horas de que se haga efectiva su renuncia. Los legisladores de ambas cámaras pospusieron la votación para confirmar al oficialista Pedro Pierluisi como secretario de Estado. La razón: convocaron a audiencias por separado con Pierluisi para que responda a los legisladores sobre su trabajo en la Junta de Supervisión Fiscal. Si Pierluisi no es confirmado, la siguiente en la línea para ocupar el cargo sería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien esta misma semana dijo que no quería el puesto. Lo hablamos con Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de la ciudad de Bayamón, Puerto Rico.