¿Fue lo mejor para Puerto Rico la renuncia de Rosselló?

El periodista Max Aub no cree que la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue lo mejor para Puerto Rico dada su situación económica, pero es consciente de que tampoco se podían ignorar las acciones y comentarios del exgobernador. El opina que el gobierno de Puerto Rico no midió correctamente quien iba a reemplazar al gobernador para no poner a la isla en una posición mas difícil.