Meléndez: “Nadie puede pretender tumbar un gobierno en medio de una emergencia”

No ha pasado ni un año desde que los puertorriqueños pidieran a gritos y golpe de cacerolas la dimisión del entonces gobernador Ricardo Roselló, y ahora los boricuas regresan a las calles para demandar, una vez más a ritmo de cacerolada, la dimisión de la gobernadora Wanda Vázquez. No obstante, las pacificas protestas vividas los últimos días se tornaron violentas entre policías y manifestantes. Para el representante José Enrique Meléndez, del Partido Nuevo Progresista, no es tiempo de protestar sino de legislar. Meléndez señala a los protestantes de ser grupos minoritarios relacionados con el chavismo que pretenden tumbar el gobierno en medio de una emergencia.