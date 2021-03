¿Qué son los NFT y por qué se habla tanto de ellos?

El primer tuit del CEO de Twitter se vendió por casi US$ 3 millones. Un videoclip de LeBron James por más de US$ 200.000 y el GIF «Nyan Cat» de hace una década por US$ 600.000. Las nuevas tecnologías parecen estar creando negocios millonarios donde antes solo se veía algo abstracto. Xavier Serbiá explica de qué se trata y los riesgos y oportunidades que presentan los NFT.