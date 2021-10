La paradoja de la recuperación en América Latina vista por la Cepal

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explica en entrevista con José Antonio Montenegro en GloboEconomía, lo que la Cepal denomina como La paradoja de la recuperación económica de la región. Según explica, aunque América Latina va a tener un "crecimiento importante", no se puede considerar como genuino ya que, según sus cálculos, "no se va a traducir aún en creación de empleo". GloboEconomía se transmite los sábados a las 5:30 p.m. y los domingos a las 8:30 a.m., hora de Miami.