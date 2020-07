Según un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), hacia finales de 2019 se estimaba que 3,2 millones de menores de entre 5 y 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o en condiciones no adecuadas. El director de la Redim, Juan Martín Pérez, explica la situación de la niñez a nivel nacional, y en particular habla del caso de la desaparición de Dylan y el rescate de 23 menores de edad en el estado de Chiapas.