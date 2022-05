Regresa "Avatar" con una nueva película que llega a los cines en diciembre

Grandes noticias para los fanáticos de "Avatar". La película de acción en vivo regresa con una nueva generación de efectos especiales, según el nuevo tráiler que de "Avatar: The Way of Water". La saga, dirigida por James Cameron, se estrena en los cines de Estados Unidos en diciembre. Entérate aquí quiénes serán los protagonistas de esta histórica experiencia cinematográfica de 20th Century Studios.