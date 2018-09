La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, aseguró que los sospechosos del envenenamiento del exespía ruso, Sergei Skripal y su hija Yulia, con el agente neurotóxico Novichok, son miembros de la inteligencia militar rusa conocida como GRU. Rusia lo niega y dice que las fichas públicas de los dos individuos no les dicen nada. May fue más allá al afirmar que no se trató de una operación clandestina.