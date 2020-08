Costa Rica reactiva su economía con la reapertura del aeropuerto internacional Juan Santamaría en San José. Los requisitos para el turismo internacional incluyen una prueba de covid-19 con resultado negativo, entre otros. No obstante, no todos los países del mundo tienen las puertas de la nación centroamericana abiertas. Los ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, no figuran en la lista de viajeros que tienen permitido entrar al país. LEE: Costa Rica permitirá a los turistas internacionales de la UE, Canadá y el Reino Unido, pero no de EE.UU.