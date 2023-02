La respuesta republicana en español al discurso de Biden sobre el estado de la Unión: "El presidente sigue sin ejercer liderazgo"

Juan Ciscomani, congresista del sexto distrito en Arizona, fue el encargado de dar la respuesta en español del Partido Republicano al discurso sobre el estado de la Unión que pronunció el presidente Joe Biden este martes. Este es un fragmento destacado de su mensaje: "El presidente Biden nos quiere decir que todo va de maravilla. Pero ¿por qué no nos sentimos de maravilla? El sueño americano parece inalcanzable y lamentablemente el presidente sigue sin ejercer liderazgo. Al no presentar ningún remedio viable, no ha tenido soluciones y claramente aún no las tiene. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes ya estamos comenzando a ofrecer una dirección diferente, una dirección que enfrenta directamente los temas más importantes para las familias de nuestro país bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy".