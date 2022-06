Resumen en video de la Novena Cumbre de las Américas: 6 de junio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes en conferencia de prensa que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, porque no se invitaron a todos los países de América. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirma que “fue un error” eliminar a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre. Luis Lacalle Pou no podrá asistir tras dar positivo a covid-19.