Resumen en video de la Novena Cumbre de las Américas: 7 de junio

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, señala que se han generado más de US$ 3.200 millones de inversión en el Triángulo Norte. Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Novena Cumbre de las Américas. El cuestionado presidente Nicolás Maduro le pidió directamente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que es el líder de la CELAC, que arme una “verdadera cumbre”. Estados Unidos llega a la cumbre con un liderazgo bajo cuestionamiento, según algunos analistas. La relación con el hemisferio ha cambiado y no es lo mismo que en 1994, cuando se realizó la primera cumbre en Miami.