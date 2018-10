¿Puede la Unión Europea y el Reino Unido alcanzar un acuerdo sobre el brexit?

Tras una reunión este jueves entre la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y líderes de la Unión Europea, se evidencia el largo camino por recorrer para alcanzar un acuerdo. Según el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se está más cerca de lograr un acuerdo, pero no lo suficiente como para sostener la cumbre extraordinaria en noviembre. Por su parte, May propuso extender el periodo de negociaciones por unos meses más.