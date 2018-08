El fundador del grupo Virgin, Richard Branson, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, han anunciado un proyecto llamado "Acelerador climáticamente inteligente del Caribe", una plataforma en que apunta a preparar a la región para desafíos climáticos como el impacto de los huracanes. Este proyecto se sustenta en una coalición formada por 26 países y más de 40 compañías privadas y prevé una inversión de más US$ 1.000 millones que será destinada a diversas acciones. El objetivo general es manejar la acción climática a lo largo de una zona que es propensa a los desastres naturales. Entre las diversas acciones se contempla reducir las emisiones de dióxido de carbono y construir infraestructura para la energía sustentable y eficiente,También, crear con US$ 300 millones la primera ciudad climática inteligente y generar proyectos para la protección de los océanos. En esta iniciativa participan empresas como Microsoft, Tesla, Airbnb y el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará US$ 1.000 millones.