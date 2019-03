Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad y profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), habló con Carmen Aristegui sobre las principales conclusiones del secretario de Justicia William Barr, que según su resumen, el fiscal especial Robert Mueller no encontró que hubo indicios de colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia. Sánchez Lara, sin embargo, destacó que si hay evidencia de que Rusia intervino en las elecciones de 2016. “La trama rusa, la verdad es que está confirmada un 99 por ciento por las agencias de inteligencia de los EE.UU. de que, si intervinieron, y de que sí quisieron intervenir para favorecer al candidato republicano para que no ganara la secretaria de Estado Hillary Clinton” dijo Sánchez Lara. El fiscal especial Mueller entregó el viernes el informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El secretario de Justicia William Barr presentó en el Congreso de EE.UU. un documento con las principales conclusiones de Mueller. El presidente Trump celebró que, según el resumen de Barr, el informe de Mueller concluyera que no existió colusión con Rusia.