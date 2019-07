La megamarcha contra el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, programada para este lunes, la llevará a cabo la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Rafael Romo entrevista a Ángel Figueroa Jaramillo, líder de la Unión General de Trabajadores sobre la protesta. Figueroa Jaramillo dijo que el reciente anuncio de que el gobernador no buscará la reelección no trae calma, sino indignación. Dijo además que Rosselló no tiene sensibilidad ante el pueblo.