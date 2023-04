Sergey Lavrov visita Latinoamérica para fortalecer relaciones

El canciller de Rusia Sergey Lavrov visitó cuatro países de América Latina, incluyendo Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el propósito de "fortalecer la cooperación mutuamente benéfica" entre esos países y Rusia, según indica el Kremlin. En entrevista con Rafael Romo, Cecilia Tornaghi, editora gerente de Americas Quarterly y directora senior de políticas de Americas Society/Council of the Americas comenta sobre estas reuniones.