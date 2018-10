La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, creada por la Asamblea Nacional Constituyente, informó que el opositor político Lorent Saleh, preso desde 2014, será trasladado a España después de que fuera "sometido a evaluaciones psicológicas" y manifestara "conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en riesgo su integridad". Su madre Yamile Saleh dice que no fue contactada por el gobierno venezolano con la noticia sino que se enteró por una llamada del embajador de España. También asegura que no sabe cuál es la condición legal de su hijo: "No lo sé, para mí como madre, doy gracias que ya está fuera de Venezuela, que va a estar libre y que esta pesadilla finalmente hoy se cierra para siempre".