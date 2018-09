La aplicación de la política de tolerancia cero separó a Raquel de sus dos hijos pequeños, y dos meses después de que un juez federal ordenara la reunificación de las familias separadas, ella sigue esperando. "Me quitan lo único que yo tengo, por lo único que me levanto todos los días", dice. No ha llegado la ayuda. Uno de sus hijos, que sigue confinado, es autista.