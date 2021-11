Sarah Jessica Parker llama misóginas a las críticas a sus canas

Sarah Jessica Parker dice que ella y sus coprotagonistas de "Sex and the City" han recibido algunos comentarios negativos luego de que se mostraran tal como se encuentran hoy, incluidas sus canas. "Hay tanta charla misógina en respuesta a nosotros que nunca sucedería con un hombre". "Cabello gris, cabello gris, cabello gris. ¿Tiene canas?", dijo la actriz en una entrevista para la revista Vogue. Parker dice que el escrutinio ha empeorado debido a las redes sociales porque siente que las personas no quieren que ellas se sientan perfectamente bien tal y como están hoy, ya sea que elijan envejecer naturalmente sin lucir perfectas o hagan algo que las haga sentirse mejor.